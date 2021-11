Premier League : en démonstration, Liverpool écrase totalement Arsenal

Alors que Chelsea est plus que jamais leader de Premier League après sa victoire 3-0 contre Leicester, Liverpool (4e, 22 points) et Arsenal (5e, 20 points) qui étaient relégués respectivement à 7 et 9 unités voulaient empêcher les Blues de s'envoler. À domicile, les Reds optaient ainsi avec un 4-3-3 classique avec Joël Matip et Virgil van Dijk dans l'axe de la défense et le jeune grec Kostas Tsimikas au poste de latéral gauche. Dans l'entrejeu, Alex Oxlade-Chamberlain et Thiago Alcantara accompagnaient Fabinho. Enfin devant, Diogo Jota était préféré à Roberto Firmino pour former le trio offensif avec Sadio Mané et Mohamed Salah. Arsenal de son côté misait sur un 4-4-2 avec Nuno Tavares latéral gauche et une charnière Gabriel - Ben White devant Aaron Ramsdale. Dans l'entrejeu Thomas Partey et Alfred Sambi Lokonga formaient le double pivot derrière Emile Smith Rowe, Pierre-Emerick Aubameyang, Alexandre Lacazette et Bukayo Saka.

Aaron Ramsdale a retardé l'échéance

Intéressant le début de match était assez équilibré avec deux formations qui essayaient de mettre leur jeu en place, mais Liverpool frappait en premier via Mohamed Salah (4e). Une première banderille qui confirmait une lente montée en puissance des Reds. Mis à part un centre dangereux de Takehiro Tomiyasu qui déstabilisait la défense (17e) et une frappe de Bukayo Saka (23e), ce sont bien les locaux qui dictaient le tempo. Se projetant bien, Alex Oxlade-Chamberlain frappait en force, mais Nuno Tavares intervenait pour contrer (27e) puis sur un centre de Trent Alexander-Arnold côté droit, Sadio Mané déviait pour Thiago Alcantara qui tentait sa chance. Aaron Ramsdale repoussait dans les pieds de Sadio Mané, mais se présentait bien devant le Sénégalais pour pousser le ballon en corner (29e). L'ancien de Bournemouth et Sheffield United se lançait alors dans un petit show.

Sur un contre où Emile Smith Rowe trouvait Pierre-Emerick Aubameyang sur la gauche de la surface et où le Gabonais trouvait Alexandre Lacazette qui marquait dans le but vide, Michael Oliver revenait sur une position de hors-jeu de l'ancien du Borussia Dortmund. Puis, sur un mouvement côté gauche, Kostas Tsimikas centrait dans la boite pour Mohamed Salah dont la frappe à bout portant était détournée en corner par Aaron Ramsdale (35e). Dans la foulée, le portier anglais dégoûtait Trent Alexander-Arnold qui armait une lourde frappe (37e). En contre, Arsenal pensait en profiter avec une belle passe d'Emile Smith Rowe pour Pierre-Emerick Aubameyang en profondeur. Vigilant, Fabinho réalisait une sublime intervention (38e). Cela était décisif puisque dans les secondes qui suivaient, Sadio Mané trouvait la faille suite à un bon coup franc de Trent Alexander-Arnold. Le latéral droit enroulait vers le poteau gauche pour le Sénégalais dont le coup de casque se logeait sur la droite du but (1-0, 39e). Mis à part une timide tentative d'Albert Sambi Lokonga (43e), Arsenal ne montrait rien de plus en première période.

Liverpool a déroulé

Au retour des vestiaires, Emile Smith Rowe continuait de dérouler sa partition avec un joli ballon en profondeur pour Pierre-Emerick Aubameyang, mais Virgil van Dijk lui bloquait l'accès au but (47e). Liverpool répondait avec une très belle frappe d'Alex Oxlade Chamberlain (50e) puis profitait d'une erreur de Nuno Tavares. Récupérant le ballon sur Trent Alexander-Arnold il loupait totalement sa passe en retrait et Diogo Jota récupérait devant la surface des Gunners. L'attaquant portugais se présentait au point de penalty, crochetait Aaron Ramsdale sur la gauche puis déposait le ballon au fond des filets (2-0, 52e). Prenant l'eau de toutes parts, Arsenal subissait des incursions de Liverpool. Aaron Ramsdale intervenait de nouveau devant Sadio Mané avant de bloquer Mohamed Salah, une action où le premier était hors-jeu (58e). De loin, Pierre-Emerick Aubameyang s'illustrait d'un tir puissant qui mettait Alisson Becker dans la difficulté (65e).

Seul joueur d'Arsenal à conserver la tête en dehors de l'eau, Aaron Ramsdale continuait de briller. Lancé sur la droite, Mohamed Salah percutait et délivrait un amour de ballon à ras de terre vers le second poteau pour Diogo Jota. Ce dernier frappait à bout portant et perdait son duel contre le portier anglais qui détournait d'une claquette (69e). Loin de se contenter de cela, Liverpool continuer de partir en direction du but. D'une jolie déviation, Diogo Jota trouvait Sadio Mané qui trouvait dans la surface Mohamed Salah. L'Égyptien n'avait plus qu'à inscrire son onzième but (3-0, 73e) de la saison en Premier League (le 16e toutes compétitions confondues). Tout juste entré en jeu, Takumi Minamino y allait également de sa réalisation suite à un mouvement côté droit mené par Trent Alexander-Arnold et Mohamed Salah (4-0, 77e). Plus inquiété par la suite et conservant son large avantage, Liverpool s'impose 4-0 contre Arsenal et remonte à la deuxième place de Premier League à quatre longueurs de Chelsea.

