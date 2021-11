Premier League : Chelsea terrasse Leicester au King Power Stadium

Chelsea se déplaçait sur la pelouse de Leicester ce samedi, dans le cadre de la 14e journée de Premier League. Les Blues, habillés en jaune et noir, restaient sur huit matches consécutifs sans défaite toutes compétitions confondues, dont sept victoires «entachées» par un match nul concédé à domicile face à Burnley juste avant la trêve internationale. Les Foxes ne connaissaient pas autant de réussite que leur adversaire de l'après-midi, enchaînant trois rencontres sans le moindre succès TCC, et comptaient sur la réception des Londoniens pour se relancer. Du côté des compositions, en commençant par les locaux, Brendan Rodgers optait pour un 3-4-3, avec Schmeichel dans les buts, derrière une charnière centrale Amartey-Evans-Söyüncü. Ndidi et Soumare s'occupaient du milieu de terrain, tandis qu'Albrighton et Castagne avaient pour mission de contenir les joueurs de côté adverses. Enfin, Lookman et Barnes accompagnaient Vardy en attaque. Quant à Thomas Tuchel, le technicien allemand réalisait plusieurs changements par rapport au onze aligné face aux Clarets avant la pause. Tout en gardant le 3-4-3, Chalobah, Thiago Silva et Rüdiger étaient alignés devant Mendy. La ligne du milieu était composée de James, Kanté, Jorginho et Chilwell, alors que Mount, Hudson-Odoi et Havertz formaient l'attaque des Pensioners.

La rencontre débutait sur les chapeaux de roue : aucun round d'observation entre les deux formations, s'illustrant par une barre transversale de Ben Chilwell (4e) après une belle ouverture de Jorginho, qui avait joué rapidement un coup-franc dans le rond central. L'ancien Renard se positionnait bien devant Castagne pour prendre l'ascendant mais sa frappe pied gauche trouvait la barre de Kasper Schmeichel. Derrière, Ashley Barnes se retrouvait dans le couloir gauche pour tenter de servir Jamie Vardy dans la zone de vérité, qui aurait pu tromper Edouard Mendy si Antonio Rüdiger n'était pas intervenu pour dégager le ballon près de la ligne (5e). Après ces deux occasions, le rythme se calmait un peu, avec une grosse possession londonienne pendant une dizaine de minutes. Cette domination se concrétisait au quart d'heure de jeu sur un coup de pied arrêté : sifflé par son ancien public, Chilwell servait parfaitement Rüdiger à l'entrée de la surface de but, qui envoyait une tête de l'arrière du crâne dans la lucarne opposée du portier danois, qui ne pouvait que constater les dégâts (1-0, 14e). Son deuxième but cette saison, également son quatrième but face à Leicester sur les huit qu'il a inscrits en Premier League. N'Golo Kanté était encore bien lancé par son compère italien au milieu, la sortie de Schmeichel soulageait une défense de Leicester plus que passive (17e). La seule éclaircie des joueurs de Brendan Rodgers arrivait avant la demi-heure avant que l'arbitre ne signale un hors-jeu sur le but de Lookman (24e). Kanté inscrivait le but du break quelques minutes plus tard : loin d'être attaqué par Jonny Evans, Kanté se promenait balle au pied avant de crucifier Schmeichel d'une frappe pied faible au ras du poteau pour son deuxième but cette saison (2-0, 31e). Le dernier quart d'heure était ensuite largement dominé par les Blues, qui avaient eu des occasions de sceller le sort de ce match sur coup-franc, sans succès.

Bien plus de peur que de mal pour Chelsea

Au retour des vestiaires, l'entraîneur écossais souhaitait apporter de la fraîcheur à son secteur offensif : si Vardy gardait sa place dans l'axe, Lookman et Barnes laissent leur place à Keleshi Iheanacho et James Maddison. Cependant, l'emprise des joueurs de Thomas Tuchel continuait jusqu'à l'heure de jeu, avec plusieurs tentatives de Chilwell (53e) puis Hudson-Odoi (61e). L'ailier anglais avait mis Albrighton par terre d'une feinte de corps avant d'envoyer sa frappe juste au-dessus des bois de Schmeichel. Derrière, l'apport de Maddison au milieu de terrain se faisait sentir : en effet, les Foxes se réveillaient enfin avec la première tentative de Castagne, captée sans problème par Mendy (58e). Le portier sénégalais sauvait bien ses coéquipiers face à Daniel Amartey, qui levait la tête à 30 mètres avant de dégainer un missile, bien détournée par l'ancien Rennais (63e). Deux minutes plus tard, c'est Vardy qui avait failli enfin s'illustrer sur probablement ce qui était son premier vrai ballon dans la surface, mais sa déviation de l'épaule sur le centre de Maddison ne trouvait pas le cadre adverse (65e).

Prenant les places de Kai Havertz et Mason Mount, peu en vue durant ce match, le duo Christian Pulisic-Hakim Ziyech confirmait l'avantage des Blues moins de dix minutes après leur entrée en jeu : bien lancé par Trevor Chalobah dans la profondeur, le Marocain se débarrassait de Soyuncu pour servir l'Américain, qui contrôlait involontairement le ballon avant de tromper son vis-à-vis (3-0, 71e). Un troisième but qui avait complètement annihilé les espoirs de Leicester pour revenir au score. Bien qu'ils avaient sollicité Mendy à deux reprises sans grand danger (83e), les Foxes réussissaient même à concéder trois buts supplémentaires, tous refusés pour des positions illicites (74e, 81e, 85e), prouvant bien la passivité adverse. Les tribunes commençaient même à se vider après le but annulé de Reece James, terrassant tout optimisme. Seul coup dur pour Tuchel : la sortie sur blessure de Jorginho à la 78e, remplacé par Ruben Loftus-Cheek. Score final : 3-0. Une victoire nette et sans bavure pour le leader de Premier League, qui prolonge sa série d'invincibilité à 9 matches et prend provisoirement six points d'avance sur son dauphin, Manchester City. Leicester reste bloqué à la 12e place et subit son deuxième revers sur ses quatre derniers matches.

