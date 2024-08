PSG : la sortie forte de Nasser Al-Khelaïfi sur la fin du mercato

Un attaquant ? Un défenseur ? Une surprise de dernière minute ? A l’heure où nous écrivons ces lignes, les spéculations vont logiquement bon train du côté des supporters parisiens. Et pour cause. A quelques heures de la fermeture du marché des transferts, beaucoup espèrent célébrer une nouvelle arrivée dans la capitale française.

Interrogé au sujet du mercato estival et des possibles derniers dossiers en cours, Nasser Al-Khelaïfi, le président des champions de France en titre, s’est cependant offert une sortie pour le moins remarquée. «On a de bons joueurs, une équipe très jeune, l’une des plus jeunes en Europe et j’ai confiance en cette équipe», a ainsi assuré le boss du PSG, désormais fixé pour la première phase de Ligue des Champions…