BL : le Bayern Munich frustre le Bayer Leverkusen

Ce samedi, le choc de la Bundesliga a mis aux prises le Bayer Leverkusen et le Bayern Munich. En cas de victoire, les Bavarois avaient l’opportunité de s’offrir un boulevard vers le titre en Allemagne avec onze points d’avance en cas de potentiel succès. Mais voilà, le Werkself avait à cœur de remporter ce choc pour relancer totalement la course au titre. En ce sens, le B04 a réalisé une première période plus que maîtrisée. Dominateurs, les hommes de Xabi Alonso se sont procurés les premières occasions mais Manuel Neuer (22e) puis la barre transversale par deux fois (23e, 25e) ont contrecarré leur objectif d’ouverture du score.

Au retour des vestiaires, le champion d’Allemagne en titre a continué de pousser pour aller chercher le succès. Finalement, rien n’aura souri aux locaux jusqu’à la fin. Face à des Munichois solides, les joueurs de Leverkusen n’ont pas su faire la différence sur coup de pied arrêté (59e, 67e) ni sur les quelques inspirations d’un Florian Wirtz frustré ce samedi (76e). Dans le temps additionnel, la dernière occasion ratée par Florian Wirtz après une superbe parade de Neuer a parfaitement illustré ce manque de réussite du Bayer. Avec ce nul, le Bayern Munich sauve les meubles et conserve ses huit points d’avance sur son adversaire du soir en tête du classement. De son côté, le B04 loupe le coche et peut avoir des regrets au regard de sa domination du soir.