Barça-PSG : Xavi lâche deux premiers indices sur son onze de départ

Présent en conférence de presse avant d’accueillir le Paris Saint-Germain pour les quarts de finale retour de la Ligue des Champions (victoire 3-2 à l’aller), Xavi est notamment revenu sur les absences de Christensen et de Sergi Roberto, suspendus après leur carton jaune reçu au Parc des Princes. Pour compenser ces deux forfaits, le technicien espagnol a d’ailleurs lâché deux indices face aux journalistes en évoquant les cas Gündogan et Pedri.

«Je les aime tous les deux près de la surface. Je les imagine avec le ballon dans les pieds, créant le danger ou en train de faire la dernière passe. C’est leur grande qualité, ce sont des joueurs très similaires. Ils peuvent temporiser ou donner de la vitesse à notre jeu. Ce sera un match difficile pour les milieux de terrain Nous allons faire face à l’une des équipes les plus intenses. Si Gündogan et Pedri ont de l’espace et du temps, nous aurons beaucoup à jouer», a ainsi assuré l’ancien milieu du Barça, qui devrait donc les titulariser mardi soir.

Suivez le match retour Barça-PSG sur RMC Sport.