Dijon-OL : les compositions probables

Le DFCO reçoit l'Olympique Lyonnais ce mercredi soir, dans le cadre de la 23e journée de Ligue 1 (match à suivre en direct sur notre live commenté). Un match important pour les Bourguignons, derniers à égalité de points (15) avec Nîmes. Ils devraient évoluer en 4-2-3-1 avec l'ancien joueur de l'OL, Racioppi, pour défendre les cages. Ce dernier sera notamment protégé par une charnière composée de Coulibaly et d'Écuelé Manga.

On retrouvera, entre autres, Mama Baldé sur le côté droit de l'attaque et Konaté, seul en pointe. Du côté des Gones, c'est Lopes qui prendra place dans les buts. Devant lui, une défense à 4 avec notamment Dubois et Cornet dans les couloirs. Diomandé, qui remplace Denayer blessé, accompagnera Marcelo. Le trio Mendes-Paqueta-Aouar composera le milieu de terrain, et on retrouvera aussi Depay, au centre de l'attaque.