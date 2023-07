Real Madrid : les détails financiers du transfert d’Arda Güler

La suite après cette publicité

Arda Güler est un joueur du Real Madrid ! Après des semaines de spéculation, le milieu offensif de 18 ans a finalement décidé de s’engager avec la Casa Blanca. Le prodige turc, révélation de Süper Lig avec le Fenerbahçe, a reçu une offre bien au-dessus de celle proposé par le FC Barcelone et a logiquement cédé aux avances madrilènes.

Alors que les Merengue ont annoncé la nouvelle via un communiqué, le natif d’Ankara a paraphé un contrat de six ans, soit jusqu’en juin 2029 contre un chèque de 20 millions d’euros, plus 10 millions d’éventuels bonus. Au passage, le club stambouliote va toucher 20% en cas d’éventuelle revente du natif de son ancien numéro 10. Après Jude Bellingham, Joselu et Fran Garcia, Arda Güler devient donc la quatrième recrue madrilène de ce mercato estival.

