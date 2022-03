LOSC-Chelsea | Streaming : comment regarder le match en direct

Suite et fin des huitièmes de finale retour de la Ligue des Champions, avec le dernier représentant français en lice. Le LOSC joue son destin dans la compétition en recevant Chelsea, champion d'Europe en titre, à suivre en Streaming mercredi soir à 21h. Voici comment regarder cette affiche de C1 en direct, en haute définition et en toute légalité.

La France va-t-elle sortir dès les huitièmes de finale de la Ligue des Champions ? Après le choc de l'élimination du PSG, le LOSC reste le dernier espoir du football hexagonal. Personne ne lui en voudra s'il est éliminé face à l'armada Chelsea, et tout le monde se réjouira en cas d'exploit. Car c'est bien d'exploit dont il s'agit, pour remonter deux buts à l'une des plus solides équipes d'Europe. Comment faire pour marquer deux fois face au 3-4-2-1 mis en place par Thomas Tuchel ? Le tout sans Renato Sanches, le meilleur joueur lillois ? Le défi est de taille pour l'entraîneur Jocelyn Gourvennec. Il pourra au moins compter sur son public, au stade Pierre Mauroy, puisque l'enceinte affiche complet et accueillera plus de 49 000 spectateurs !

Pour tenter de renverser les Blues, Lille devra donc faire sans celui qui avait le plus brillé au match aller à Stamford Bridge, Renato Sanches. L'international portugais est sorti blessé au cours du dernier match de Ligue 1 contre Saint-Etienne et manquera cruellement à son équipe. Pour compenser cette absence, Gourvennec pourrait aligner Jonathan Bamba côté droit, poste de Sanches à l'aller, et Gudmondsson à gauche, laissant l'axe au duo André-Xeka. Pas d'absent en défense, avec Jardim toujours choisi dans les buts, une charnière Fonte-Botman, Celik à droite et Djalo à gauche. Enfin, devant il faudra choisir entre Burak Yilmaz et Hatem Ben Arfa pour accompagner Jonathan David. Côté Chelsea, ce sera du classique, avec Mendy dans les buts, protégé par une défense Christensen-Thiago Silva-Rüdiger, avec Marco Alonso et Azpilicueta en pistons, Kanté et Kovacic dans l'entrejeu et enfin un trio Ziyech-Lukaku-Pulisic pour mettre le feu offensivement.

Et comme vous en avez pris l'habitude depuis plusieurs années maintenant, il va falloir continuer à s'adapter aux programmes TV, car cette rencontre est de retour sur les canaux habituels, à savoir sur Canal Plus et RMC Sport. Mais pas sur beIN SPORTS, qui va diffuser l'autre rencontre entre la Juventus Turin et Villarreal. Depuis le début de la saison, vous le savez, vous avez l'embarras du choix pour suivre le match. Il faudra donc suivre la rencontre opposant le LOSC à Chelsea sur C+ ou sur RMC Sport 1, ce mercredi soir à 21h. Spectacle garanti au stade Pierre Mauroy, entre le LOSC présidé par Olivier Létang et Chelsea, dont la présidence est actuellement un vaste enjeu sportif et politique depuis la mise au ban de l'oligarque russe Roman Abramovitch !

Si vous n'avez pas Canal+ et que votre fournisseur d’accès à internet n’est pas SFR, pas de panique, puisque vous pourrez profiter de ce huitième de finale retour de la C1 en streaming. Pour suivre ce match en streaming, vous devrez vous inscrire sur le site OTT de SFR (lien ci-dessous en fin d’article) et opter pour la solution la plus adaptée, l’endroit où vous allez regarder ce nouveau choc franco-anglais ou vos équipements. Le stream, disponible en haute qualité via l’application RMC Sport, sera ainsi accessible aussi bien depuis votre ordinateur (desktop ou portable), votre tablette, sans oublier votre smartphone où que vous soyez, à la seule condition d’avoir une bonne connexion 4G ou 5G.

Votre abonnement, que vous pouvez prendre avec ou sans engagement, sera actif immédiatement et vous pourrez bénéficier en plus d'un accès total à BeIN SPORTS. Vous pourrez ainsi regarder 100 % de la Ligue des Champions toute la saison, de quoi profiter également des quarts de finale de la compétition prévus au mois d'avril.

Pour ceux qui possèdent une Android TV ou un ChromeCast, vous serez en mesure de streamer ce LOSC vs Chelsea directement sur votre téléviseur et ainsi de profiter de cette rencontre prestigieuse installé tranquillement dans votre salon assis sur votre canapé, pour peu que vous ayez un bon Wifi ou une connexion 5G efficace. Un choc européen qui sera arbitré par Davide Massa. L'arbitre italien âgé de 40 ans n'est pas encore un grand habitué des chocs européens (7 matches de Ligue des Champions arbitrés dans sa carrière). Il était au sifflet lors de deux matches de poule cette saison, qui ne concernaient aucun club français. Il a arbitré Monaco en Ligue Europa, lors d'une victoire sur la pelouse du PSV Eindhoven. De quoi porter chance au LOSC ce mercredi soir ?

