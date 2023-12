L’Angleterre traumatisée par l’arrêt cardiaque de Tom Lockyer, Manchester City tire la sonnette d’alarme

Nouvelles rassurantes pour Tom Lockyer

Toute l’Angleterre prie pour Tom Lockyer ce dimanche matin. Comme le rapporte le Sunday Mirror, le capitaine de Luton a été victime d’un arrêt cardiaque hier lors du match entre Bournemouth et Luton, alors que le score était de 1-1. En voyant le Gallois s’effondrer, l’arbitre a évidemment interrompu la rencontre. S’en sont suivies de longues minutes où son coéquipier Issa Kaboré a commencé à prier pendant que les ambulanciers anglais se précipitaient sur l’international gallois pour réaliser les premiers soins urgents. Déjà victime d’un malaise en mai dernier, le joueur de 29 ans a été transporté à l’hôpital sur civière. Le Sunday Express relaye cette scène d’horreur. Heureusement, plus de peur que de mal. Par le biais d’un communiqué, son club a confirmé qu’il était conscient au moment où il a été évacué. «Son état est stable et il subit actuellement des examens complémentaires», peut-on lire. On a évidemment une grosse pensée pour le joueur et sa famille.

Manchester City dans le dur

On reste Outre-Manche pour parler football et de Manchester City qui n’a pas préparé de la meilleure des manières la Coupe du monde des clubs. Avant de s’envoler en Arabie saoudite, les Skyblues ont confirmé leur mauvaise passe en se faisant accrocher in extremis par Crystal Palace, score nul 2-2. Pour le Sunday Star, ce résultat de Palace est d’ailleurs un «cambriolage». La joie de Michael Olise, buteur sur penalty dans les ultimes instants, est relayée. Manchester City est clairement dans le dur avec un seul match remporté sur ses six derniers matches de Championnat. Pour le Manchester Evening News, Manchester City est clairement malade. On retrouve un petit jeu de mots avec le prénom de Foden dans le texte. L’Anglais est coupable de la faute dans qui a permis à Crystal Palace d’égaliser.

Le duo Osi-Kvara de retour

En Italie, c’est le retour de Naples comme le placarde le Corriere dello Sport. Alors qu’ils restaient sur deux défaites en Serie A, les champions d’Italie en titre se sont relancés en battant difficilement Cagliari 2-1. Grâce à cette victoire, les Napolitains se relancent dans la course pour l’Europe en grimpant provisoirement à la quatrième place du Championnat, en attendant le résultat de Bologne-AS Rome (5e). Un succès marqué par le retour du duo Osimhen-Kvara. Pour le plus grand bonheur des supporters napolitains, les deux hommes se sont remis à marquer ensemble, comme à la belle époque. La Gazzetta dello Sport revient sur la belle forme de Victor Osimhen. Élu meilleur joueur africain de l’année, le Nigérian a régalé son coéquipier avec une passe décisive exceptionnelle à la suite d’une série de jongles dans la surface.