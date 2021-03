OL : Memphis encense Rudi Garcia... et tacle Bruno Genesio

La suite après cette publicité

À la question de savoir s'il réalisait sa meilleure saison sous le maillot de l'Olympique Lyonnais, Memphis Depay, présent en conférence de presse ce vendredi, n'a pas su répondre. Le Néerlandais a en revanche expliqué qu'il se sentait mieux sous les ordres de Rudi Garcia, l'encensant littéralement, en taclant gentiment son prédécesseur Bruno Genesio.

«Je pense honnêtement que si Rudi avait été là avant, j’aurais pu faire beaucoup mieux. Il me donne tellement de confiance, de responsabilités. Il me donne envie de me battre pour lui, pour tout donner. Il y avait peut-être un manque de confiance, de dialogue auparavant. Je ne dénigre pas Bruno (Genesio), c’est un bon coach, qui a fait du bon travail et connaît le football. Mais on a parfois pu avoir des désaccords sur notre manière de voir le football. Aujourd’hui, je suis plus important pour l’équipe, mes statistiques sont meilleures. Si ça avait été le cas avant, j’aurais eu de meilleures stats», a-t-il envoyé. Garcia appréciera, Genesio sans doute un peu moins.