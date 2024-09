Affaire Paul Pogba : les dessous de la descente de son frère Mathias à Turin

La justice avance dans l’affaire qui oppose Paul Pogba à l’un de ses frères, Mathias, et cinq autres proches de celui qui est actuellement suspendu pour dopage. Dans le cadre de l’affaire de la séquestration du milieu de terrain survenue en mars 2022, deux juges d’instruction ont ordonné le renvoi devant le tribunal correctionnel de ces six personnes. C’est le résultat de deux ans d’enquête qui aura connu quelques tournants, comme ces vidéos diffusées par Mathias sur les réseaux sociaux, mais également cette visite-surprise au centre d’entraînement de la Juventus le 14 juillet 2022. Ce jour-là, l’aîné de l’international français débarque avec deux autres personnes, dont un certain "Rouge", un protagoniste dans cette affaire. Ils sont tous venus voir Paul Pogba sans prendre rendez-vous. La sécurité a alors alerté le Turinois de la présence de ces individus qu’il refuse de voir, révèle l’enquête. S’ensuit des échanges par messages écrits et vocaux de trois heures entre les deux frères, dévoile RMC Sport. «Faut qu’on parle en urgence», presse Mathias qui aura pour réponse : «pourquoi? Je suis au centre, je ne peux pas.» «Quand tu me verras je te dirai face to face, je ne peux pas écrire ça», insiste l’international Guinéen (5 sélections), affirmant juste après être accompagné de son fameux acolyte.

«Je suis avec Rouge là c’est une dinguerie toute la famille est en danger!!!!! Donc viens on t’attend ici on ne bouge pas.» RMC Sport dévoile une retransmission du message vocal envoyé par "Rouge" à Paul Pogba. Il n’en démord pas, il veut rencontrer le champion du monde et se montre très insistant. «Je ne vais pas bouger d’ici, tu as mis tout le monde dans la galère par rapport à ce que tu as fait!» explique-t-il dans un premier message avant d’enchaîner . «Tu as vu toi pendant que tu es en train de faire ta petite vie, tranquille, tu es en train de te cacher, de faire la souris nous on est là, on est tous exposés, moi et tous tes frères, tout le monde est exposé par rapport à ce que tu as fait. (…) Eh Paul, je sais que tu es quelqu’un de très réfléchi, wallah, (…) une solution, vaut mieux qu’on éteigne le feu maintenant parce que tu ne réalises pas ce qui en train de se passer.» L’ancien Mancunien tient bon et ne rencontre pas Mathias, "Rouge", ni la troisième personne, qui finit, elle aussi, pour mettre la pression. «C’est grave ce que tu fais, comporte-toi en homme et réponds.» Mathias Pogba sera jugé pour tentative d’extorsion et association de malfaiteurs délictuelle alors que les cinq autres personnes seront jugées pour extorsion, séquestration et association de malfaiteurs délictuelle. L’une d’elles se trouve actuellement en détention provisoire.