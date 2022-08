Barça : l'émouvant message d'adieu de Riqui Puig

Considéré comme l'un des plus grands espoirs du FC Barcelone, Riqui Puig a finalement quitté, ce jeudi soir, la Catalogne. Direction la MLS et le LA Galaxy. «Riqui Puig arrive au Barça en 2013 en provenance du Jàbac Terrassa en U16. Après avoir évolué en catégories inférieures, il réalise ses débuts en équipe première le 5 décembre 2018, contre Cultural Leonesa en Coupe du Roi. Il offre ce soir-là une passe décisive à Denis Suarez. Lors de la saison 2020/21, il intègre le groupe de l'équipe première. Il a disputé 57 matches et inscrit 2 buts en blaugrana. Il a remporté une Coupe du Roi (2020/21) et 1 Liga (2018/19)», pouvait-on notamment lire dans le communiqué blaugrana. Dans un message posté sur ses réseaux, le nouveau joueur de LA en a profité pour faire ses adieux.

La suite après cette publicité

«Aujourd’hui, il est temps de vous dire au revoir à tous, à ma maison et à une partie de ma vie. Issu d’une famille culé, je n’ai jamais pensé enfant qu’un jour je jouerais au Camp Nou. Mais les rêves d’enfance, avec du travail et du dévouement, deviennent réalité. Je peux dire avec fierté que j’ai réalisé mon grand rêve. À tous les fans, dites-vous que j’ai senti votre soutien chaque minute que j’ai porté ce maillot. J’emporte beaucoup de souvenirs, de moments spéciaux et de nuits magiques que je n’oublierai jamais. Merci à tout le personnel du club, aux collègues et aux organismes techniques pour la formation et l’aide constante chaque jour pendant toutes ces années. Vous agrandissez tous ce club. Maintenant, il est temps de me lancer dans une nouvelle aventure qui me remplit à nouveau d’enthousiasme et me mettra au défi de continuer à donner le meilleur de moi-même chaque jour. Merci beaucoup pour tout le soutien que je sais que je continuerai à recevoir dans cette nouvelle étape !»