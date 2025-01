Xabi Alonso jette le flou sur son avenir au Real Madrid

Carlo Ancelotti pourrait quitter le Real Madrid à l’issue de la saison, peu importe les résultats. Voilà la bombe qui avait été lancée lundi par Onda Cero, alors que le Mister a encore un an et demi de contrat avec les Merengues. Une information surprenante, qui n’a d’ailleurs pas été confirmé par les médias espagnols, alors que plusieurs sources italiennes affirment que ce n’est pas la tendance. Pourtant, le média espagnol a même déjà annoncé le nom de son remplaçant.

La suite après cette publicité

Il s’agit de Xabi Alonso, déjà cité par le passé pour prendre la suite de Carlo Ancelotti. L’actuel technicien du Bayer Leverkusen, vainqueur de la Bundesliga l’an dernier et auteur d’une nouvelle première partie de saison réussie avec sa formation, est toujours cité pour prendre les rênes de son ancienne équipe. Le technicien de 43 ans est d’ailleurs présent à Madrid actuellement, mais pour disputer la 7e journée de Ligue des Champions, chez l’Atlético.

Xabi Alonso pense toujours au Real Madrid

Lors de sa conférence de presse précédant ce choc européen, l’Espagnol a d’ailleurs évoqué le sujet d’un possible départ au Real Madrid en fin de saison : «le Real Madrid ? Vous n’avez pas perdu de temps. Je ne peux rien dire, nous sommes au milieu d’une saison et tous les clubs ont de grands objectifs. Je pense à atteindre les nôtres. Le match est très important et je me concentre là-dessus», a-t-il expliqué, avant de se montrer plus flou.

La suite après cette publicité

«Les questions sur le Real ? Je ne me suis pas préparé, cela ne me dérange pas et cela ne me surprend pas non plus. Mais je ne pense qu’à l’Atlético en ce moment. Le temps passe, mais l’affection reste et cette relation est inoubliable. Le lien est très fort, ça a été une très belle période en tant que joueur. C’étaient des années intenses, il était difficile d’obtenir ce que nous voulions, la Ligue des champions, mais ça restera», a-t-il lâché. L’avenir est entre les mains de Carlo Ancelotti…