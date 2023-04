Arsenal : la surprenante demande en mariage d’Oleksandr Zinchenko

Auteur d’une saison de haute facture avec Arsenal (28 matches, 1 but et 2 offrandes) avec qui il est actuellement leader de Premier League, Oleksandr Zinchenko (26 ans) s’affirme encore plus au poste de latéral gauche. Le milieu offensif de formation a confirmé les belles choses montrées à Manchester City et est devenu un des acteurs majeurs de l’effectif de Mikel Arteta. Marié depuis 2020 à la journaliste ukrainienne Vlada Sedan, le natif de Radomyshl est revenu sur sa demande en mariage pour FootballersLives. Une anecdote qui a de quoi faire sourire. Car son plan bien ficelé est tombé à l’eau : «je voulais demander à son patron de m’appeler pour une interview et je voulais le faire lors de l’entretien. Cette idée était parfaite. Nous avons gagné le match 2-1 (contre le Portugal ndlr). Ma bague était dans mon sac et je voulais le faire. Mais je savais en grandissant qu’avant de faire votre demande à votre épouse, vous devez demander la permission à ses parents. Pas au téléphone, mais en face à face.»

La suite après cette publicité

C’est alors qu’il a décidé de revoir son approche et cela a débouché sur une scène cocasse : «je l’ai fait vers 4 heures du matin dans son appartement, en étant juste en boxer, presque nu. Bien sûr qu’elle a accepté. Tout d’abord, parce que je suis le Brad Pitt ukrainien. Je voudrais donner un conseil à tous ceux qui envisagent de faire la demande en mariage, s’il vous plaît, ne le faites pas à ma façon.» Heureusement pour Oleksandr Zinchenko, il est meilleur avec un ballon dans les pieds que pour les approches romantiques…

À lire

JT Foot Mercato : le Real Madrid va faire un gros ménage chez ses remplaçants