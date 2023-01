La presse espagnole s’enflamme pour le Superclásico, le PSG reçoit le feu vert pour Milan Skriniar

Une finale de rêve

Le FC Barcelone était opposé au Real Bétis hier en demi-finale de Supercouped d’Espagne. Match nul 2-2 au bout des prolongations et c’est la séance de tir au but qui a départagé les deux équipes. Dans cet exercice, c’est le Barça qui s’en est le mieux sorti et qui décroche donc sa place en finale. Et le quotidien Sport ne s’y trompe pas en ce vendredi matin et remercie son «héros» Ter Stegen qui a sorti deux penaltys lors de cette séance. «Héros Ter Stegen», s’enflamme aussi de son côté le Mundo Deportivo. Les amateurs du ballon rond auront donc le droit à un «Superclásico en finale», se réjouit Marca dans on édition du jour ! Le journal AS s’enflamme aussi pour ce «Superclásico» en illustrant avec la joie des Blaugranas. Le rendez-vous est fixé dimanche à 20h !

L’Inter pessimiste pour Skriniar

Si le mercato hivernal risque d’être calme pour le PSG, le club parisien reste à l’affût. Et Luis Campos a reçu une bonne nouvelle en provenance d’Italie. Comme l’explique La Gazzetta dello Sport sur sa Une, Milan Skriniar ne devrait pas prolonger à l’Inter. Malgré les efforts du club italien pour le garder et des contacts fréquents entre les parties, l’Inter est pessimiste à son sujet. Les Nerrazzuri ont soumis une offre de prolongation d’environ 6 millions d’euros, plus bonus. Mais le sentiment est le suivant : les deux parties s’éloignent. Affaire à suivre, mais nul doute que Luis Campos garde à œil attentif à ce dossier.

João Félix, le grand splash

Grande première pour João Félix avec Chelsea. Et bien le moins que l’on puisse dire, c’est que le Portugais n’en gardera pas un très bon souvenir. Titularisé d’entrée de jeu par Graham Potter, le joueur prêté par l’Atlético de Madrid a vu rouge après un tacle mal maîtrisé. The Guardian met en image «la folie de Félix» qui a grandement handicapé son équipe qui s’est finalement inclinée 2-1 face à Fulham. Pour le Daily Express, c’est «douloureux». Les débuts catastrophiques de la recrue portugaise font la Une de tous les tabloids anglais à l’image du Daily Mail qui s’amuse en titrant «Ciao Felix» ! Le Daily Star nous offre une superbe référence à la saga Harry Potter en évoquant la situation délicate du coach Potter. Avec cette défaite, la 7ème de la saison, Chelsea végète à la 10ème place du classement de Premier League.