Brest : Grégory Lorenzi ne comprend pas la décision de Le Douaron

Fort d’un exercice 2023-2024 flamboyant au cours duquel il a terminé à la 3e place du classement de Ligue 1, le Stade Brestois s’apprête à connaître la douce musique de la Ligue des Champions pour la première fois de son histoire, une épopée européenne que ne connaîtra pas Jérémy Le Douaron. Après quatre saisons et 22 buts en 134 apparitions avec les Ty-Zefs, l’attaquant de 26 ans a décidé de rejoindre Palerme, club italien de deuxième division, contre 4 millions d’euros. Un départ non prévu et une décision surprenante au regard des propos tenus par son ex-directeur sportif, Grégory Lorenzi.

«J’ai eu la chance d’entendre Cristiano Ronaldo parler de la Ligue des champions (le jour du tirage, à Monaco, NDLR) comme étant le Graal du football. Une compétition exceptionnelle que tout footballeur rêve de jouer, depuis tout petit, et dont la seule musique suffit à vous faire lever les poils. Chacun est libre de choisir la façon dont il veut conduire sa carrière, mais c’est parfois difficile à comprendre. J’avoue qu’il y a des choix qui, parfois, m’échappent un peu…», a regretté le dirigeant finistérien dans les colonnes du Télégramme.