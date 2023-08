PL : Nottingham Forest s’offre le scalp de Sheffield United

Rencontre inaugurale de la deuxième journée de Premier League entre deux promus de deux saisons différentes : Nottingham Forest, maintenu dans l’élite du football anglais après sa promotion en PL l’an passé, recevait Sheffield United, remonté en première division lors de l’exercice qui vient de s’écouler.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 8 Nottingham 3 2 0 1 0 1 3 3 17 Sheff Utd 0 2 -2 0 0 2 1 3

Après une défaite à Arsenal la semaine passée, les Reds s’imposaient pour la première fois de la saison (2-1). Taiwo Awoniyi (3e) et Chris Wood (89e) validaient le succès des leurs sur deux assists de Serge Aurier, et ce malgré l’égalisation de Gustavo Hamer (48e). Trois points importants pour les hommes de Steve Cooper avant de se déplacer à Old Trafford le week-end prochain.