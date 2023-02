The Best 2022 : Messi a choisi Neymar, Cristiano Ronaldo n’a pas voté

La suite après cette publicité

Ce lundi avait lieu la cérémonie des trophées FIFA The Best. Une cérémonie qui a notamment vu Lionel Messi remporter le trophée de meilleur joueur du monde. Après la cérémonie, la FIFA a dévoilé les choix des capitaines des sélections qui ont donc participé comme chaque année. Pour l’Argentine, c’est logiquement Lionel Messi qui a voté et qui a surpris son monde en nommant Neymar comme meilleur joueur du monde. Il a ensuite placé Mbappé et Karim Benzema dans son top 3.

Qui dit forcément Lionel Messi dit également Cristiano Ronaldo capitaine du Portugal même s’il avait perdu sa place de titulaire lors des dernières journées du Mondial. Mais le Portugais n’a pas voté et n’a donc pas participé. C’est son éternel ami et vice capitaine Pepe qui a pris le relais. Ce dernier a voté pour Mbappé, Modric et Benzema. Il n’a donc pas cité Messi dans son top3.

À lire

FIFA-The Best 2022 : le curieux XI ultra offensif de l’année