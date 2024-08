Arthur Theate file à l’Eintracht Francfort

Arthur Theate quitte Rennes et rallie l’Allemagne. Le défenseur belge vient de s’engager avec l’Eintracht Francfort. le transfert du joueur de 24 ans s’effectue sous la forme d’un prêt d’un an assorti d’une option d’achat qui pourrait avoisiner les 15 millions d’euros. Le club allemand a rapidement accéléré sur le dossier alors que l’AS Roma ou encore Al-Ittihad était également sur le coup pour récupérer le Diable Rouge (18 sélections avec la Belgique).

«Salut Arthur Theate ! L’international belge arrive du Stade Rennais à Francfort avec effet immédiat», a écrit le club allemand sur son compte X. Après la Belgique, l’Italie et la France, le gaucher va donc découvrir un nouveau pays et un nouveau championnat chez le dernier 6e de Bundesliga. À Francfort, le Belge vient remplacer un certain Willian Pacho, débarqué au Paris Saint Germain pour 40 millions d’euros, il y a quelques jours.