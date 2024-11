Juventus Turin : la prometteuse montée en puissance de Timothy Weah

Ce mardi, la Juventus Turin sera en déplacement sur la pelouse du LOSC. Coupeur de grosses têtes depuis le début de la saison en Ligue des Champions, le club nordiste fait office d’épouvantail et lorgne la Vieille Dame comme future victime. Dans les rangs piémontais, une figure bien connue des Dogues est présente avec Timothy Weah. Fils de l’illustre George Weah, Ballon d’Or 1995 passé par l’AS Monaco, le PSG et l’AC Milan et ancien président du Libéria, Timothy Weah avait de la pression sur les épaules. Passé par les équipes de jeunes du PSG, il n’avait grappillé que quelques minutes au sein du club de la capitale en professionnel.

C’est finalement en 2019 que sa carrière décolle. Faisant le choix de rejoindre le LOSC pour bénéficier de plus de temps de jeu, l’ailier polyvalent a très rapidement eu raison. Recruté pour près de 10 millions d’euros par Lille, il s’impose rapidement comme un titulaire récurrent et contribue à l’ascension des pensionnaires du stade Pierre-Mauroy jusqu’à la saison 2020-2021 à l’issue de laquelle ils remporteront la Ligue 1. Et après quatre ans de bons et loyaux services ponctués par six buts et six passes décisives en 94 matches, le très polyvalent Weah a été approché par la Juventus Turin. Plus mature, il décide donc de rejoindre le Piémont à l’été 2023. Recruté contre 11 millions d’euros par la formation turinoise, Weah est arrivé dans la peau d’un simple recrutement malin qui ne représentait pas forcément de grands enjeux. Et après une année d’adaptation intéressante où il a contribué au retour de la Juve en Ligue des Champions, l’international américain (42 sélections, 6 buts) brille de mille feux cette saison.

Le début de saison remarquable de Tim Weah avec la Juventus Turin

Toujours pas considéré comme un titulaire inamovible aux yeux de Thiago Motta, le natif de New York semble parti pour réaliser la meilleure saison de sa carrière. Utilisé dans un rôle plus offensif que les saisons précédentes, il démontre également qu’il a des qualités offensives certaines. Auteur de trois buts et deux passes décisives en neuf matches et 413 minutes de jeu, le numéro 22 turinois est décisif toutes les 83 minutes. Le ratio le plus intéressant dans l’effectif de la Juve. Des débuts en fanfare qui s’expliquent par une assimilation parfaite du jeu prôné par son nouvel entraîneur, comme l’a confié l’intéressé dans un entretien accordé à The Athletic : «cette saison est vraiment amusante. Nous jouons un football plus positif, plus offensif, avec plus de possession. Nous pouvons certainement marquer plus, mais nous nous en sortons très bien jusqu’à présent. Si vous regardez nos matchs, nous sommes ceux qui dominent le jeu la plupart du temps.»

Un rendement qui force logiquement Thiago Motta à lui faire une place dans le onze. Lors des trois dernières journées de championnat, Timothy Weah a donc débuté dans un rôle d’ailier droit. Une confiance que l’ancien du PSG rend bien à l’ancien milieu du club parisien. En effet, buteur face à l’Inter (4-4), le droitier a été buteur et passeur décisif contre Parme (2-2). Des performances impressionnantes et qui forcent Thiago Motta à réfléchir encore plus. Présent en conférence de presse avant d’affronter Lille, le technicien italien a confié qu’il hésitait encore sur le statut de Weah avant son retour dans le Nord ce mardi. Une chose est sûre, qu’il débute ou qu’il rentre en jeu, Timothy Weah pourrait poser de gros problèmes à son ancien club tant il marche sur l’eau en ce moment.

