RC Lens : Abdoulaye Ndiaye dans le viseur !

Il règne une certaine agitation du côté du RC Lens ces dernières heures. Au coeur du réacteur, un certain Massadio Haidara. Le défenseur international malien de 31 ans, viscéralement attaché au club artésien, a trouvé un accord avec le FC Nantes avec à la clé quelques garanties sportives et financières non négligeable. Mais pour le laisser filer sur les bords de l’Erdre, le club coaché par Franck Haise se doit de lui trouver un remplaçant. Ces dernières heures, c’est peu dire que Frederic Hebert et toute son équipe travaillent à pied d’oeuvre pour trouver l’homme idoine. Christian Mawissa (TFC), Bastien Meupiyou (Nantes) ou encore Mikayil Faye (Barça) ont été sondés en vain.

Un autre nom est désormais sur la table et suivi par Lens. Selon nos informations, c’est le roc défensif sénégalais Abdoulaye Ndiaye qui est dans le viseur. L’ancien joueur de l’OL, recruté pour 3,5 M€ par Troyes l’été dernier, est l’un, si ce n’est le meilleur joueur de l’ESTAC depuis le début de saison (17 apparitions). De retour de la CAN après l’élimination des Lions de la Teranga, l’international sénégalais de 21 ans, plaît beaucoup au club artésien depuis l’été dernier séduit par sa marge de progression, son pied gauche et ses qualités défensives. Mais là aussi, l’affaire s’annonce rude. Troyes, qui attend le joueur et espère le faire jouer dès ce week-end en championnat, n’est pour l’instant pas vendeur et attend surtout des offensives venues de Premier League pour l’été prochain. La valeur du joueur, sous contrat jusqu’en juin 2028, dépasserait déjà les 10 M€. À suivre.