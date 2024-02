OL - Strasbourg : les compositions officielles

Les quarts de finale de la Coupe de France débutent ce mardi avec un choc entre l’Olympique Lyonnais et le Racing Club de Strasbourg. A domicile, les Rhodaniens s’organisent dans un 4-3-3 avec Lucas Perri qui officie comme dernier rempart au lieu d’Anthony Lopes. Devant lui, on retrouve Ainsley Maitland-Niles, Jake O’Brien, Duje Caleta-Car et Nicolas Tagliafico en défense. Orel Mangala, Maxence Caqueret et Nemanja Matic se retrouvent dans l’entrejeu. Ernest Nuamah et Saïd Benrahma soutiennent le buteur Alexandre Lacazette.

De leur côté, les Alsaciens s’articulent dans un 5-3-2 avec Alaa Bellaarouch dans les cages derrière Frédéric Guilbert, Saïdou Sow, Lucas Perrin, Ismaël Doukouré et Thomas Delaine. Ibrahima Sissoko et Junior Mwanga constituent le milieu de terrain avec Ângelo Gabriel et Dilane Bawka dans les couloirs. Devant, Kevin Gameiro est seul en pointe.

Les compositions

Olympique Lyonnais : Perri - Maitland-Niles, O’Brien, Caleta-Car, Tagliafico - Caqueret, Matic, Mangala - Nuamah, Lacazette, Benrahma

Strasbourg : Bellaarouch - Guilbert, Sow, Perrin, Doukouré, Delaine - Sissoko, Mwanga - Ângelo, Gameiro, Bakwa