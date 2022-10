Tottenham : Antonio Conte a pété les plombs !

La suite après cette publicité

La soirée d’hier a été riche en émotions dans le groupe D. À Francfort, l’Olympique de Marseille est passé de la deuxième à la dernière place du classement après sa défaite contre l’Eintracht (1-2). À Londres, Tottenham a cru tomber dans le piège tendu par le Sporting Portugal, avant d’égaliser à la 80e minute grâce à Bentancur et de vivre une fin de match électrique. En effet, Harry Kane pensait délivrer tout un stade durant le temps additionnel. Mais ça, c’était avant que la VAR n’annule son but. 1-1, les Spurs conservent la tête du groupe, mais les partenaires d’Hugo Lloris peuvent encore se faire dépasser par l’OM, qui est dernier de la poule, en cas de défaite à l’Orange Vélodrome.

« Sur ce but refusé à la dernière minute, chacun peut avoir son opinion concernant le hors-jeu et la décision de l’arbitre. Quand ça se joue à si peu, c’est très dur de décider. Il y a tellement d’enjeu à ce moment-là. Mais la VAR, on commence à en prendre l’habitude. Marseille ? Avant, on va devoir faire un bon match à Bournemouth pour rebondir après deux défaites en Premier League. Mais oui, Marseille sera comme une finale même si on a un léger avantage au coup d’envoi, car un nul nous suffit. C’est un match qu’il faut jouer avec sa tête, mais aussi ses sentiments, son coeur, tout mettre sur le terrain, car chaque détail compte », a déclaré Lloris en zone mixte. Et ça, c’était pour la réaction soft.

Conte est furieux

Coach réputé pour ne pas faire dans la dentelle, Antonio Conte a littéralement explosé en fin de match. Furieux contre l’arbitre, l’Italien a été expulsé. Un petit coup dur pour la formation londonienne puisqu’il ne sera donc pas sur le banc pour la finale à Marseille. Plus tard, en conférence de presse, l’ancien coach intériste ne s’est pas calmé. « Le ballon était devant Kane et le but est un but. Je ne comprends pas la VAR, la ligne qu'ils ont mise. Il est très difficile de commenter cette décision, la VAR crée beaucoup de dégâts. Nous devons accepter. Je veux voir s'ils sont prêts à interdire ce type de but dans un autre stade d'une grande équipe. Je ressens beaucoup d'injustice, je ne vois pas de positif avec ça. Je suis vraiment contrarié parce que parfois vous pouvez accepter cette situation. Mais je ne vois pas d'honnêteté dans ce genre de situation, quand je vois ça je deviens très contrarié », a-t-il déclaré, avant de conclure.

« Le carton rouge ? Tous les gens sont entrés après la décision de refuser le but, puis ils sont venus me donner un carton rouge parce que je suis la personne la plus populaire sur le terrain. Nous méritions de gagner, à la fin nous savons ce qui s'est passé. J'espère que le club comprendra cela et, dans la bonne situation, parlera à qui il doit parler. Le club doit être fort. Cette situation crée de gros gros dégâts. Nous avons besoin d'un point la semaine prochaine, mais je ne comprends pas pourquoi nous devons attendre un match alors que nous aurions pu valider la qualification ce soir. Lorsque vous provoquez ce type de situation - c'est incroyable - vous créez beaucoup de dégâts. » Remonté le Conte !