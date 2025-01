PSG - ASSE : les compositions officielles

Ce dimanche, la 17e journée de la Ligue 1 se poursuit avec un duel entre le Paris Saint-Germain et l’AS Saint-Étienne. A domicile, les Franciliens s’organisent dans un 4-3-3 avec Gianluigi Donnarumma qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Achraf Hakimi, Lucas Beraldo, Lucas Hernandez et Nuno Mendes. Fabian Ruiz, Lee Kang-In et Senny Mayulu se retrouvent dans l’entrejeu. Seul en pointe, Gonçalo Ramos peut compter sur Ousmane Dembélé et Bradley Barcola sur les ailes.

De leur côté, les Verts s’articulent dans un 4-3-3 avec Gautier Larsonneur dans les cages derrière Dennis Appiah, Dylan Batubinsika, Mickaël Nadé et Léo Pétrot. Le milieu de terrain est assuré par Benjamin Bouchouari, Pierre Ekwah et Louis Mouton. Devant, Lucas Stassin est accompagné dans les couloirs par Mathieu Cafaro et Zuriko Davitashvili.

Les compositions

Paris Saint-Germain : Donnarumma – Hakimi, Beraldo, Hernandez, Mendes – Lee, Fabian, Mayulu – Dembélé, Ramos, Barcola

AS Saint-Étienne : Larsonneur – Appiah, Batubinsika, Nadé, Pétrot – Bouchouari, Ekwah, Mouton – Davitashvili, Stassin, Cafaro

