OL : Laurent Blanc lance un premier avertissement à ses troupes

Laurent Blanc a fait l'état des lieux. Le coach, à qui on a confié les clés de l'OL le 9 octobre dernier, a pu se faire un avis en visitant les diverses infrastructures et en découvrant l'effectif qu'il a à sa disposition pour l'exercice 2022-23. C'est avec lui qu'il va devoir composer jusqu'au prochain mercato au moins. En attendant, Le Président s'appuie sur les forces en présence pour tenter de relancer la machine rhodanienne. Dimanche, il a vécu sa grande première sur le banc lyonnais mais également sa première défaite. C'était face au Stade Rennais (3-2). Une rencontre où l'homme à la touillette a pu mieux cerner ses joueurs.

Blanc évoque sa gestion du groupe

Il l'avait déjà fait lors des entraînements où il a pu observer son groupe et organiser des entretiens individuels et collectifs. «On a un groupe de 20 ou 23 mais dans notre situation un petit peu d'urgence, certains doivent prendre plus de responsabilités que d'autres. En particulier ceux qui ont vécu ce genre de choses ailleurs. Ce qui ne m'a pas empêché de rencontrer tous mes joueurs, même les jeunes, en entretien. On arrive à la fin des entretiens individuels et on se dit que l'on a besoin de tout le monde. En ce moment, il y a des joueurs qui piochent au-delà de 50-60 minutes. Donc je sais que même si on mène le jeu il va falloir faire des changements car on risque la blessure et que les joueurs vont piocher».

Les jeunes sont donc prévenus, Laurent Blanc les garde à l'œil mais ne veut pas se précipiter en les lançant au plus au niveau alors que l'OL est dans une situation étrange. Le Cévenol a aussi profité pour faire passer un message aux jeunes éléments qui, eux, sont déjà avec les pros. Concernant sa défense, il a confié d'ailleurs : «on a des joueurs qui ont 18, 19 et 21 ans. C'est jeune. Ils doivent apprendre mais il faut qu'ils apprennent vite. On va leur proposer des choses mais comme ils jouent en pro, il faut qu'ils apprennent vite. Surtout dans un club comme Lyon».

Le coach attend mieux

Puis le nouvel homme fort de l'OL a averti ses troupes. «Les remplaçants n'ont pas apporté ce que l'on aurait espéré qu'ils apportent. On a fini avec beaucoup de joueurs offensifs à Rennes mais on n'a pas eu le ballon. Je ne vais pas juger le match de Rennes devant vous mais j'attends mieux. (...) Il faut essayer de gommer les erreurs. Le jeu amène les erreurs», a-t-il avoué. Laurent Blanc a enfin eu des mots positifs au moment d'évoquer les points qui l'ont séduit face au Stade Rennais le 16 octobre dernier.

«On doit continuer dans la responsabilité et la prise de risque dans le jeu. On ne s'est pas affolé. Dans le jeu, on a été plus que bons et on a maintenu Rennes dans le cœur du jeu. On a marqué deux buts et on a eu des situations offensives, notamment une possibilité de mener 2-0. Il faut rester ambitieux dans le jeu. Les joueurs avec ballon, même si cela peut être mieux, ne se sont pas cachés. Quand on a le ballon on ne panique pas. (...) Ce qui confirme ce que l'on ressent c'est le terrain. On va voir samedi contre une équipe de Montpellier. On s'est bien préparé. J'espère que l'on aura une analyse positive sur le match de Montpellier.» Réponse samedi ! (match à suivre sur notre site en live commenté).