Rennes-OL : la réaction à chaud d'Amine Gouiri

Pour la première de Laurent Blanc sur le banc, l'Olympique Lyonnais s'est incliné en fin de rencontre face au Stade Rennais (3-2) dans le cadre de la 11e journée de Ligue 1. Les Gones ont concédé trois buts de deux anciens de la maison : Martin Terrier (doublé) et Amine Gouiri après la pause. Ce dernier s'est dit fier de la victoire des siens quelques instants après le coup de sifflet final.

«On savait que ça n'allait pas être facile. On savait qu'ils venaient ici pour faire un résultat, avec leur nouveau coach, ça allait être une autre mentalité. On n'a pas douté malgré le premier but, on a continué à jouer notre jeu et à l'arrivée, on prend les trois points donc je pense que c'est mérité», a déclaré l'attaquant rennais au micro de Prime Video.