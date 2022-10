Ligue 1 : l'OL tombe à Rennes, Nantes gifle Brest, Nice et Ajaccio tenus en échec

Après la victoire acquise par Toulouse à domicile face à Angers en début d'après-midi (3-2), la 11e journée de Ligue 1 se poursuivait avec le traditionnel multiplex de dimanche 15 heures avec quatre rencontres au programme. Parmi elles, l'affiche opposait le Stade Rennais à l'Olympique Lyonnais, pour la première de Laurent Blanc sur le banc rhodanien. Le technicien français a décidé d'aligner Moussa Dembele et Alexandre Lacazette devant dans son 3-5-2, dans lequel il a également réintégré Jérôme Boateng dans l'axe de sa défense centrale. Le début de ce choc était d'abord interrompu à la suite de la chute de l'arbitre dans le rond central, soigné dans les couloirs du stade.

Le jeu ayant repris quelques minutes plus tard, Amine Gouiri allumait la première mèche, à côté (12e), suivi de la tête non cadrée de Christopher Wooh (14e). Lacazette débloquait finalement la marque d'un coup de casque, servi par Tagliafico (1-0, 23e). Dans la foulée, ni Terrier (25e) ni Aouar (27e) n'arrivaient respectivement à égaliser ou faire rapidement le break. Sur un long centre de Bourigeaud, le numéro 7 rennais remettait les deux équipes à égalité d'une tête effleurée (1-1, 38e). Autre mauvaise nouvelle pour les visiteurs : la sortie sur blessure et en pleurs du milieu de terrain Corentin Tolisso, se tenant l'arrière de la cuisse, remplacé par Jeff Reine-Adelaide avant la pause.

Terrier aime jouer contre l'OL

Au retour des vestiaires, un autre ancien de l'OL trompait Anthony Lopes, en la personne de Gouiri, qui reprenait bien le centre d'Assignon (2-1, 47e). Si les Gones proposaient un bon football pour la première de leur nouveau coach, les erreurs défensives, elles, venaient polluer leurs bonnes intentions offensives. Démarqué à l'entrée de la surface, Maxence Caqueret s'essayait à une frappe lointaine, captée en deux fois par Steve Mandanda (60e). Les Lyonnais avaient plus de réussite avant le dernier quart d'heure avec le même scénario que le premier but : le centre, rasant cette fois-ci, de Tagliafico pour Lacazette, bien aidé par Mandanda, pour remettre les compteurs à zéro (2-2, 72e).

Mais encore une fois, l'arrière-garde lyonnaise s'inclinait face à Terrier, qui plaçait une belle tête pour tromper Lopes (3-2, 77e), ses 2e et 3e buts face à son ancienne équipe. Les deux formations arrivaient à se créer quelques occasions, sans grand danger dans les 10 dernières minutes, mais manquaient de justesse dans la dernière passe. Dans les autres matches de l'après-midi, Nantes a giflé la lanterne rouge Brest dans ce duel entre relégables pour quitter la zone rouge. Nice n'a pris qu'un point sur la pelouse d'Auxerre et reste 13e au classement. Enfin, Troyes et Ajaccio se sont quittés dos à dos et ne quittent pas la deuxième partie de tableau.

Les résultats complets du multiplex

Rennes 3-2 Lyon : Terrier (38e), Gouiri (47e) / Lacazette (23e, 72e)

Auxerre 1-1 Nice : Da Costa (42e) / Delort (20e)

Nantes 4-1 Brest : Simon (sp, 35e), Ganago (36e), Mohamed (71e), Sissoko (88e) / Fadiga (18e)

Troyes 1-1 Ajaccio : Porozo (76e) / El Idrissy (88e)