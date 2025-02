Manchester United regrette déjà Marcus Rashford

Quitter Manchester United semble faire du bien au moral. À l’instar de Jadon Sancho et Antony, Marcus Rashford (27 ans) retrouve de sa superbe depuis son arrivée à Aston Villa cet hiver. Mis au placard par Ruben Amorim, l’international anglais est arrivé chez les Villans en prêt jusqu’à la fin de la saison 2024/25, avec une option d’achat pour 45 millions d’euros. Un choix payant puisqu’il excelle loin du marasme de son club formateur, cloué à la 16e place de Premier League.

La suite après cette publicité

Déjà intéressant lors de ses débuts avec son nouveau club, il avait été précieux lors de sa première titularisation contre Liverpool, la semaine dernière (2-2). Une aubaine pour Unai Emery, ravi de son adaptation : «je veux seulement qu’il nous donne le meilleur de lui-même. En tant que personne, il devrait entrer dans le vestiaire comme un joueur de plus qui nous aide. Je pense que son potentiel est énorme et qu’il faut l’exploiter. Je ne connais pas les raisons de son départ de Manchester mais je suis très content de l’avoir ici», a-t-il expliqué début février.

Une performance de taille contre Chelsea

Entré à la mi-temps contre Chelsea, l’ailier anglais a enfin été décisif en faisant beaucoup de mal à Malo Gusto. Seulement dix minutes après son entrée en jeu, il a offert une superbe offrande à Marco Asensio, l’autre recrue hivernale venue du PSG, pour égaliser. Rashford a pris de la place sur le terrain au fil de la partie, avant de délivrer sa deuxième passe décisive sur le but de la victoire… encore signé Marco Asensio, bien aidé par l’erreur du portier des Blues.

La suite après cette publicité

«Je suis très content, surtout de la façon dont il joue maintenant, surtout avec les deux passes décisives qu’il a obtenues aujourd’hui. Marcus est quelqu’un qui peut menacer tout le monde. 1 contre 1, même 1 contre 2», a assuré Youri Tielemans, après la rencontre. «Je sais qu’à mon meilleur niveau, je peux décider du sort d’un match, avait-il confié sur le site internet des Villans. Ce sera ma seule ambition et mon unique objectif : aider l’équipe à gagner des matches et, je l’espère, faire l’histoire». Il faudra maintenant confirmer à Crystal Palace la semaine prochaine, un match décisif pour la course à l’Europe.