PSG : Marco Verratti, Nuno Mendes et Presnel Kimpembe forfaits à Rennes

Après s’être imposé tranquillement contre Angers, au Parc des Princes (2-0), le Paris Saint-Germain retrouvera un adversaire plus coriace pour le compte de la 19e journée de Ligue 1 : le Stade Rennais. Quatrièmes de Ligue 1, les Bretons rêvent de faire tomber le leader parisien devant leur public, qui devront faire sans trois titulaires.

Comme l’informe le PSG via son habituel point médical d’avant-match, trois Parisiens manqueront le déplacement en Bretagne. «Touché au quadriceps droit, Marco Verratti reprendra l’entraînement collectif prochainement. Nuno Mendes, dont les entraînements collectifs se déroulent bien, effectuera son retour à la compétition la semaine prochaine. Enfin, Presnel Kimpembe poursuit son travail individuel et reprendra la course à pied dans les prochains jours», est-il précisé.

