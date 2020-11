Strasbourg - OM : les compositions officielles !

Pour panser ses plaies européennes, l'OM voudra rebondir ce soir à l'occasion de la 10e journée de Ligue 1. En déplacement à Strasbourg, les Phocéens visent un troisième succès de suite en championnat. Face à eux, Bingourou Kamara sera le dernier rempart strasbourgeois, derrière une ligne défensive composée de Anthony Caci, Stefan Mitrovic, Mohamed Simakan, Lamine Koné et Kenny Lala. Au milieu, Dimitri Liénard et Alexander Djiku sont associés à Adrien Thomasson et Jean-Ricner Bellegarde. Devant, Habib Diallo est en pointe.

Côté marseillais, Steve Mandanda est titularisé aux côtés d'une défense remaniée formée par Jordan Amavi, Duje Caleta-Car, Leonardo Balerdi et Yuto Nagatomo. Dans l'entrejeu, Pape Gueye accompagne Boubacar Kamara et Valentin Rongier, tandis qu'en attaque Michaël Cuisance est aligné sous le duo Florian Thauvin, Valère Germain.

Les compositions des équipes :

Strasbourg : Kamara - Caci, Mitrovic, Simakan, Koné, Lala - Liénard, Djiku, Thomasson, Bellegarde - Diallo.

Marseille : Mandanda - Nagatomo, Balerdi, Caleta-Car, Amavi - Kamara - Rongier, Gueye - Cuisance - Thauvin, Germain.