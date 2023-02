Barcelone : Xavi fait le point sur la situation de Frenkie De Jong

La suite après cette publicité

Quasiment devenu indésirable au FC Barcelone l’été dernier, Frenkie De Jong a retourné la situation à son avantage en l’espace de seulement quelques mois. Il faut dire que Néerlandais a repris la place de titulaire presque indiscutable au sein du onze barcelonais. Les dirigeantrs du Barça ne souhaitent donc plus se débarrasser du Batave. Le milieu de terrain est même perçu, à l’image de ses coéquipiers Gavi et Pedri, comme le futur du club blaugrana.

Lors de la traditionnelle conférence d’avant-match en amont de la rencontre entre le FC Barcelone et Manchester United, comptant pour le barrage aller de la Ligue Europa, Xavi a évoqué la situation du Néerlandais, qui est passé de transférable à indispensable. «Frenkie a été très clair avec moi cet été : il voulait rester et il n’y avait donc aucun doute. Maintenant, il est toujours à nous, je suis très satisfait de son leadership, il est dans un grand moment et je pense qu’il s’amuse beaucoup sur le terrain», a notamment confié l’entraîneur barcelonais. De bon augure pour la suite de la saison du FC Barcelone.

