Le Real Madrid prêt à inclure Raphaël Varane dans l'opération Kylian Mbappé

Il y a quelques jours, Sport annonçait que Raphaël Varane (27 ans), arrivé à l'été 2011, souhaiterait quitter le Real Madrid cet été, à un an de la fin de son contrat. Si on est moins affirmatif du côté de Marca, on évoque également cette possibilité ce mardi avec une une sans équivoque : «le feuilleton Varane».

Le quotidien sportif espagnol explique que la Casa Blanca doute des réelles intentions de l'international tricolore (71 sélections, 5 réalisations) : prolonger comme il en était encore récemment question ou tenter d'aller au bout de son contrat pour partir libre à l'été 2022. Et dans le flou, le club merengue, qui doit également gérer en parallèle le dossier Sergio Ramos (34 ans) en fin de bail en juin, se prépare à toute éventualité.

Prolongation ou transfert cet été

Et si ses craintes se confirment, les champions d'Espagne en titre n'hésiteront pas : ils mettront leur n° 5, auteur d'un doublé salvateur sur la pelouse de Huesca le week-end dernier (1-2), sur le marché des transferts cet été. Marca explique d'ailleurs que plusieurs clubs surveillent de près le champion du monde 2018, comme Manchester United et, dans une moindre mesure, la Juventus et Chelsea.

Le journal évoque une autre option à l'esprit des dirigeants madrilènes : inclure l'ancien Lensois, qu'ils estimeraient à 50 M€ à un an de la fin de son bail, dans l'opération Kylian Mbappé (22 ans), histoire de faire baisser le prix, sachant que le Paris SG n'est pas indifférent aux talents du central français. On semble donc bel et bien parti pour une série à rebondissements et les scénaristes ont déjà tout prévu.