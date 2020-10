Ces championnats où le mercato reste ouvert

C'est terminé pour la France, l'Italie, l'Angleterre, l'Espagne et l'Allemagne. Les cinq plus grands championnats ont mis fin à leur mercato estival qui s'est exceptionnellement - suite à la crise sanitaire provoquée par le Coronavirus - achevé en octobre. Mais plusieurs championnats intéressants restent encore ouverts aux transactions. Aujourd'hui, les Pays-Bas et le Portugal achèvent le mercato.

Le marché anglais reste ouvert pour encore 10 jours (16 octobre) mais ce sera uniquement pour des transferts avec les divisions inférieures et non entre équipes de Premier League. Il sera cependant possible de prêter des éléments pour s'aguerrir en Championship ou en League One. Le mercato russe fermera ses portes le 17 octobre, au Qatar le mercato s'achèvera le 25 octobre tandis qu'il fermera ses portes en Major League Soccer le 29 octobre.