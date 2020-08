Europa League : Copenhague renverse Basaksehir, le Shakhtar flambe contre Wolfsburg

Ce mercredi, c'était le retour de l'Europa League, en commençant par les huitièmes de finale. Et pour ce retour, il y avait un duel entre un ancien et un tout récent champion entre Copenhague (Danemark) et Basaksehir (Turquie) ainsi qu'une rencontre entres Ukrainiens du Shakhtar Donetsk et les Allemands de Wolfsburg. Les Danois, défaits 1 à 0 à l'aller en Turquie, n'avaient pas tardé à combler leur déficit : Wind ouvrait le score dès la 4e minute. Les Scandinaves parvenaient même à obtenir virtuellement leur qualification après un penalty transformé par Wind qui venait s'offrir un doublé (2-0, 52e). Falk venait alourdir le score pour les locaux (3-0, 62e). Les joueurs de la capitale danoise défieront Manchester United ou LASK en quarts de finale.

Dans l'autre rencontre, Donetsk s'était facilité les choses en allant gagner 2 buts à 1 en Allemagne pour le match aller. Le retour a été une formalité : les hommes de Luis Castro ont maîtrisé, se créant la meilleure occasion en première mi-temps. Ceux qui ont été reversé en C3 après avoir terminé 3e de leur groupe de Ligue des Champions se sont ensuite fait quelques frayeurs : la VAR était venu annuler un penalty sifflé pour les visiteurs. L'expulsion de Davit Khocholava aurait pu permettre aux Allemands de pousser mais la supériorité numérique ne durait pas, John Brooks recevant un deuxième carton jaune à peine deux minutes plus tard. En fin de match, les Ukrainiens venaient marquer trois buts, avec un doublé de Junior Moraes et une réalisation de Manor Solomon, pour leur permettre d'obtenir un score flatteur et une victoire. Ils devront affronter le vainqueur entre le FC Bâle et l'Eintracht Francfort au tour suivant.

Les résultats des matchs de 18h55 :

Copenhague 3 - 0 Basaksehir : Wind (4e et 52e s.p.), Falk (62e), Copenhague qualifié

Shakhtar Donetsk 3 - 0 Wolfsburg : Junior Moraes (89e et 90e+3), Solomon (90e+1) Shakhtar qualifié