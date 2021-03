Bordeaux-PSG : les compositions officielles !

Ce soir, le Paris Saint-Germain (2e, 57 points) se déplace au stade Matmut-Atlantique pour y défier les Girondins de Bordeaux (11e, 33 points). Suspendus face au FC Metz, Yacine Adli et Loris Benito font leur retour dans le onze girondin, tandis que Mexer remplace Paul Baysse (absent du groupe) en charnière.

Côté parisien, Neymar (adducteurs), Juan Bernat (genou), et Alessandro Florenzi (adducteurs) sont toujours blessés, alors que Kylian Mbappé est suspendu. Moise Kean, testé positif au test PCR Sars-Cov2 ce matin, est resté à Paris et ne sera pas disponible pour le match. Pablo Sarabia occupe donc le couloir droit, alors que Layvin Kurzawa retrouve son poste de latéral gauche au dépend d'Abdou Diallo. Leandro Paredes, suspendu samedi à Dijon, est sur le banc, et laisse sa place à Danilo Pereira.

Les compositions des équipes :

Bordeaux : Costil - Sabaly, Mexer, Koscielny, Benito - Zerkane, Seri, Adli - Oudin, Hwang, Kalu.

Voici le XI de départ pour ce #FCGBPSG ! pic.twitter.com/ounBZGZnVX — FC Girondins de Bordeaux (@girondins) March 3, 2021

PSG : Navas - Dagba, Marquinhos, Kimpembe, Kurzawa - Rafinha, Danilo P., Gueye - Sarabia, Icardi, Draxler.