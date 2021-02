Liverpool-Manchester City : les compositions officielles

C'est le match du K.O pour Liverpool. Distancé à sept points du leader, Manchester City, qui a un match de plus à jouer, le champion d'Angleterre pourrait bien laisser filer pour de bon son probable successeur en cas de défaite à Anfield cet après-midi, à l'occasion de la 23e journée de Premier League. Jürgen Klopp, privé de ses trois centraux (Virgil van Dijk, Joe Gomez et Joel Matip), aligne une nouvelle fois Jordan Henderson en charnière centrale à côté du revenant Fabinho.

Curtis Jones complète son absence au milieu. Les trois stars de l'attaque sont bien sûr associées. Pep Guardiola change pour sa part assez peu un onze qui tourne bien, avec malgré tout les titularisations de Oleksandr Zinchenko et Phil Foden. Sergio Aguero, Nathan Ake et Kevin De Bruyne restent absents.

Les compositions des équipes :

Liverpool : Alisson - Alexander-Arnold, Fabinho, Henderson, Robertson - Jones, Thiago, Wijnaldum - Salah, Firmino, Mane.

Manchester City : Ederson - Cancelo, Dias, Stones, Zinchenko - Rodrigo, Gundogan, Bernardo - Mahrez, Sterling (C), Foden.

