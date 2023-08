Barça : la déclaration de Xavi choque le clan Ansu Fati

Souvent annoncé partant ces derniers mois, Ansu Fati a finalement décidé de rester à Barcelone. Mais hier, en marge du trophée Gamper, l’entraîneur du jeune Espagnol a fait une déclaration pour le moins surprenante.

«Ansu Fati ? On verra. Il reste beaucoup de temps avant le 31 août. Je ne peux rien dire, ça dépend beaucoup du fair-play financier». Des propos laissant clairement la porte ouverte à un départ. Et selon El Chiringuito, le clan d’Ansu Fati n’a pas compris ces déclarations alors que le Barça était à la fête. Le joueur souhaite plus que jamais rester en Catalogne.