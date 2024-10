Quincy Promes évite la prison et rebondit à Dubai United en D2 émiratie

Ne pouvant pas retourner sur le sol néerlandais puisqu’il a été condamné pour avoir poignardé son cousin et pour son implication dans un trafic de drogue à dimension internationale, Quincy Promes (32 ans) s’est retrouvé dans une situation compliquée aux Émirats arabes unis alors qu’il était en stage avec le Spartak Moscou. Interdit de quitter le territoire après avoir été jugé coupable d’une fuite après un accident de la route, Quincy Promes n’a plus rejoué pour son club et se retrouve libre depuis cet été.

Sa situation aurait changé puisqu’il va poursuivre sa carrière à Dubai United aux Émirats arabes unis. Il pourrait même jouer ce samedi contre Hatta selon Ilie Cebanu, le directeur général du club. «Hier, la fédération a inscrit Promes pour notre club. Nous espérons qu’il pourra faire ses débuts pour le club lors du match contre Hatta, mais la décision finale reviendra à l’entraîneur. Nous croisons les doigts pour Quincy afin que ses débuts aient lieu et, peut-être, qu’il y ait une première action de but», a-t-il déclaré à Sport-Express. Dubai United est un club de deuxième division émiratie.