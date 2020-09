Everton : Carlo Ancelotti se réjouit des débuts de James Rodriguez

Victorieux (5-2) face à West Bromwich Albion, Everton ne manque pas ses débuts en Premier League après son succès face à Tottenham dimanche dernier (1-0). Buteur puis passeur décisif cet après-midi, James Rodriguez n'a pas tardé pour se montrer décisif avec les Toffees. Une belle performance qui a été saluée comme il se doit par son entraîneur Carlo Ancelotti.

« C'était un but important dans le match. Il a marqué un but fantastique, et a fait une fantastique passe décisive dans le second acte. Il est confortable avec l'équipe et tout va bien. En ce moment il utilise ses qualités. Ce sont les qualités que j'ai vu à Madrid et les mêmes qualités que j'ai vu au Bayern. La qualité de James c'est de jouer simple. Son football n'est pas très compliqué parce que quand il a de l'espace il aime utiliser sa qualité dans les transmissions et quand il n'a pas d'espace ou qu'il est sous pression, il essaye de jouer simple, » a ainsi décrypté le manager italien. Voilà comment se rendre indispensable en deux petits matchs sous ses nouvelles couleurs...