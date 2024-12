La nouvelle grande stratégie du PSG et Luis Enrique pour la formation

Après la parole, les actes. Si le PSG a souvent répété son désir de placer la formation au cœur de son projet ces dernières années, les choix de ses anciens entraîneurs n’ont pas toujours été en phase avec cette approche. On pense notamment à Mauricio Pochettino ou Christophe Galtier (qui a quand même accéléré l’explosion de Warren Zaïre-Emery, rappelons-le, ndlr), pas les plus friands, ni les plus emballés à l’idée de miser sur des talents issus du centre de formation. Dans d’autres proportions, Thomas Tuchel avait tenté de le faire, même si les supporters du PSG lui ont continuellement fait grief de ne jamais avoir donné à Xavi Simons sa chance.

À sa décharge, l’Allemand avait au moins permis à d’autres joueurs comme Tanguy Kouassi, Stanley Nsoki ou encore Moussa Diaby de s’exprimer. «J’ai eu Xavi Simons très jeune à Paris (il avait 16 ans). C’est clair qu’il avait beaucoup de potentiel, mais c’était difficile (de le faire jouer ndlr) vu le secteur offensif de Paris à l’époque», avait-il déclaré en septembre de l’année dernière. Aujourd’hui, Paris a fait le choix de miser sur Luis Enrique, un profil d’entraîneur à la philosophie très axée sur la jeunesse, et pour qui l’âge n’a jamais vraiment été une donnée de nature à se freiner. C’est lui qui avait par exemple convoqué Gavi pour la première fois en sélection espagnole en 2021, âgé de 17 ans et seulement 6 matches professionnels dans les jambes.

Paris veut intégrer le plus de Titis en pro

On sait combien une politique axée sur la formation peut s’avérer fragile, mais Luis Enrique n’entend pas pour autant trahir ce qui fait sa carte d’identité. Selon Le Parisien, l’entraîneur du PSG a récemment convié les entraîneurs de la préformation et la formation à une grande table ronde, afin de les rassurer sur ses intentions à l’égard des jeunes. D’ailleurs, aucun entraîneur depuis Thomas Tuchel n’avait pris de tels engagements en rassemblant tout le monde à Paris, précise le quotidien. Au cours de cette discussion de plus de deux heures, Luis Enrique et ses adjoints ont ainsi pu exposer leurs idées et leurs préceptes de jeux aux éducateurs. «Ce moment d’échanges enrichissants et de partage entre le staff technique de l’équipe professionnelle et l’ensemble des membres de la formation a été particulièrement précieux», s’est réjoui Luis Campos dans des propos rapportés par Le Parisien.

Cette réunion était aussi l’occasion d’aborder ce récent virage pris par le club, à savoir la mise en place d’une même identité de jeu pour toutes les équipes. L’objectif ? Favoriser le développement et l’exode des talents parisiens vers le groupe professionnel. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si les U17 et les U19 évoluent déjà dans un schéma tactique similaire à celui de l’équipe première. Une stratégie globale, un peu à l’image de ce que le Barça avait pu mettre en place avec la Masia ces dernières années, même si Paris se refuse à toute comparaison avec son homologue catalan. Concrètement, l’idée est de placer ses jeunes pouces dans un certain confort, afin qu’ils puissent être instantanément opérationnels en cas de promotion chez les pros. Reste désormais à savoir qui seront les prochains Zaïre-Emery, Mayulu, Zague ou Mbaye.