OM : Medhi Benatia attendu à Marseille cet après-midi !

Annoncé avec insistance depuis plusieurs semaines, Medhi Benatia (36 ans) n’a toujours pas officiellement intégré l’Olympique de Marseille. Néanmoins, un pas va être franchi puisque l’ancien capitaine du Maroc et star du Bayern Munich et de la Juventus Turin est attendu dans la cité phocéenne ce mercredi après-midi.

La suite après cette publicité

Toutefois, selon nos informations, son arrivée n’est pas encore synonyme d’une arrivée officielle à l’OM. Benatia répond pour l’instant à l’invitation de la direction du club phocéen qui souhaite faire un point de visu avec l’ancien Minot. L’objectif étant d’échanger sur la situation actuelle de l’équipe, de visiter les installations de l’OM et d’assister à la rencontre Strasbourg-OM prévue ce samedi. A noter que judiriquement, il reste encore quelques détails à lever pour finaliser sa venue en tant que conseiller sportif et non en qualité de directeur sportif du club phocéen comme cela a pu être relayé.