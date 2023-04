Mercato : un indésirable risque de faire perdre un gros chèque à l’OM

La suite après cette publicité

Pablo Longoria avait le sourire. Dimanche soir, le président de l’Olympique de Marseille était heureux après la victoire 2 à 1 de son équipe au Groupama Stadium. Un succès qui rapproche un peu plus l’écurie phocéenne d’une possible qualification pour la prochaine édition de la Ligue des Champions. Une compétition qui serait un argument supplémentaire pour convaincre les futures recrues de signer à Marseille. Dans le même temps, les dirigeants olympiens vont devoir gérer un dégraissage important.

Nuno Tavares devrait, sauf surprise, retourner à Arsenal. Mattéo Guendouzi a de fortes chances de plier bagages. L’avenir d’Alexis Sanchez, que l’OM veut garder, n’est pas encore réglé. Et d’autres cas vont devoir être définis. Les têtes pensantes marseillaises doivent aussi se pencher sur les joueurs partis en prêt. Une situation dans laquelle est Luis Henrique (21 ans). Arrivé en 2020 sur la Canebière, le Brésilien était présenté comme un grand talent de Botafogo.

Mais le grand saut vers l’Europe n’a pas été une franche réussite. Auteur de 24 rencontres lors de sa première année (0 réalisation, 5 offrandes), il a terminé son second exercice avec 25 apparitions ainsi qu’une passe décisive et un but. Un faible bilan. Ce qui a poussé l’OM à lui trouver une porte de sortie. Durant l’été 2022, il a été renvoyé à Botafogo sous la forme d’un prêt avec option d’achat automatique sous conditions. Et justement, ces conditions seront difficiles à atteindre.

L’OM est inquiet

C’est ce qu’annonce RMC Sport ce mardi. Le média français explique que le Brésilien, prêté jusqu’en décembre 2023 (il avait été prêté jusqu’en juillet 2023 mais les deux clubs ont étendu son prêt, ndlr), restera à Botafogo si jamais il joue la moitié des minutes jouées par l’écurie auriverde. Pour l’instant, il a disputé 7 matchs toutes compétitions confondues dont 1 en tant que titulaire (1 but). Soit un temps de jeu de 263 minutes.

Si le joueur est optimiste alors qu’il n’est pas titulaire, cela est moins le cas de l’OM, qui surveille son cas de près. Car le club de Pablo Longoria peut encaisser un chèque d’un montant maximum de 8 millions d’euros. Pour cela, il faut que toutes les conditions soient réunies. Si elles ne sont pas remplies, Luis Henrique reviendra à Marseille. Mais il n’y restera pas quoiqu’il arrive. La direction ne veut pas de lui dans le groupe d’Igor Tudor. Un problème supplémentaire à gérer pour Longoria, qui pourrait voir un gros chèque lui passer sous le nez.