Reims : la joie de Diouf et Atangana après le nul face au PSG

Après la rencontre, Valentin Atangana Edoa est revenu sur le solide match nul obtenu par Reims face à Paris. Au micro de DAZN, celui qui a joué défenseur central a félicité les siens. «Ce qui a fait la force ? La solidarité, c’était un match difficile, on savait que l’on n’allait pas avoir beaucoup la balle. La tactique, c’était de partir en contre-attaque. L’expérience de jouer en défenseur central ? En jeune, je jouais latéral droit et défenseur, j’étais plutôt bon. Mais je veux retourner au milieu (rires)».

C’est aussi le discours de Yehvann Diouf. «On a eu une semaine un peu compliqué. On se qualifie contre Monaco et non match contre Le Havre. On voulait montrer ce dont ont été capable. On n’a pas été les plus beaux, mais on essaye d’être efficace défensivement et tenir la baraque. Je venais au Parc quand j’étais petit, maintenant j’y joue. On a essayé de prendre les 3 points ce soir sinon on n’aurait pas tenu le nul. On est venu avec beaucoup d’ambition. Ils ont des failles comme toutes les équipes.»