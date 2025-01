Mercato OL : Pierre Sage confirme une vague de départs

Ce n’est un secret pour personne, l’Olympique Lyonnais est dans une situation financière très délicate et la DNCG a d’ailleurs décidé de reléguer administrativement l’OL en Ligue 2 à titre conservatoire à cause de ses finances. Le gendarme financier du foot français avait aussi prononcé un encadrement de la masse salariale et une interdiction de recruter en janvier. Pour autant, si Almada et Luiz Henrique devraient débarquer via le Groupe Eagle Football de John Textor, l’OL va devoir impérativement dégraisser cet hiver.

C’est d’ailleurs ce qu’a confirmé le coach Pierre Sage en conférence de presse ce jeudi. «Si l’OL est dans la même situation que cet été ? Je ne pense pas. Au mois d’août, il y avait à la fois des entrées et des sorties à gérer. Là, on sera plutôt dans une logique de sortie essentiellement. Le besoin est avant tout de dégraisser. Il y aura d’autres départs. Il n’y a pas forcément un besoin de se renforcer et de toute manière, on ne peut pas non plus avec les sanctions de la DNCG et envisager quoi que ce soit», a-t-il confié. Gift Orban devrait d’ailleurs être le prochain à s’envoler direction Hoffenheim alors qu’Anthony Lopes a signé au FC Nantes en début de semaine.