Mercato OM : André Villas-Boas attend encore au moins deux recrues

La suite après cette publicité

Cinq matches, trois victoires, deux défaites. Tel est le bilan de l'Olympique de Marseille dans cette préparation estivale. Après deux défaites de suite dont celle contre le Bayern Munich (0-1), le club phocéen a renoué avec la victoire ce dimanche en battant le Nîmes Olympique (1-0) au Stade des Costières, grâce à un but du défenseur croate Duje Caleta-Car. Présent en conférence de presse d'après-match, André Villas-Boas est donc revenu sur cette performance. Mais rapidement, le coach portugais a eu le droit à des questions sur le mercato.

Alors que Pape Gueye et Leonardo Balerdi sont déjà arrivés, le club phocéen doit encore se renforcer, notamment en attaque en trouvant une doublure à Dario Benedetto. Et justement, l'ancien coach du Shanghai SIPG l'a bien rappelé : «on va continuer. Mais on a besoin de trouver un remplaçant à Dario (Benedetto). Normalement, ce qui a été communiqué, c'est que ça va obliger des ventes donc on attend ce moment-là. On n'a pas encore d'offres. De toute façon, on continue comme ça. C'était déjà ça l'année dernière mais c'est ça la position.»

«Il manque une option à Dario et une à Amavi»

Mais ce n'est pas tout. À la recherche d'un attaquant, l'OM et André Villas-Boas souhaitent aussi un autre latéral gauche, Jordan Amavi étant toujours le seul joueur de métier à ce poste. «On ne peut pas contrôler les acheteurs. Je suis content que tout le monde reste. Évidemment, je voudrais des investissements mais ce n'est pas comme ça donc on continue notre travail. Si vous vous rappelez bien, l'objectif est de rester avec le même effectif. Maintenant, il est élargi avec les arrivées de Balerdi et Pape (Gueye). Il manque une option à Dario et une à Amavi. On cherche sur le mercato, mais peut-être qu'il y aura des prêts ou des joueurs sans contrat si on ne vend pas», a expliqué André Villas-Boas.

Le message du coach portugais est donc clair : l'OM a besoin de deux joueurs mais il faudra vendre avant d'acheter, comme les mois précédents. En tout cas, les pistes ne manquent pas. Concernant l'attaque, les noms de M'Baye Niang (Rennes), José Juan Macias (Chivas) ou encore Ryan Babel (Galatasaray) ont été cités. Et pour le poste de latéral gauche, le joueur de l'Atlético de Madrid Caio Henrique serait dans le viseur de la direction phocéenne.