OM : André Villas-Boas a une liste de quatre attaquants pour le mercato

La suite après cette publicité

L'Olympique de Marseille réalise un mercato pour le moins intéressant, sur le papier en tout cas. Les Phocéens ont déjà recruté Leonardo Balerdi et Pape Gueye, deux joueurs qui viennent déjà combler des trous en termes de quantité et de qualité au sein de l'effectif marseillais. Il reste désormais deux positions à renforcer pour que l'équipe phocéenne soit plus ou moins complète : le poste de latéral gauche et celui d'attaquant.

Pour le flanc gauche de la défense, un nom revient régulièrement ces derniers temps. La Provence évoquait ainsi un intérêt prononcé des Marseillais pour Caio Henrique, latéral brésilien de 23 ans appartenant à l'Atlético de Madrid. Une option confirmée par l'Equipe dans son édition de dimanche. Celui qui était prêté à Gremio cette saison plaît beaucoup au tacticien portugais.

Villas-Boas apprécie le marché latino-américain

Aux avant-postes, AVB aurait dressé une liste de quatre joueurs, chacun au profil un peu différent, qu'il apprécie. Il s'agit de récupérer un numéro neuf capable de jouer en soutien de Benedetto comme d'être aligné tout seul en pointe. Le nom de José Juan Macias, jeune attaquant mexicain des Chivas de Guadalajara, annoncé dans le viseur de l'OM par la presse mexicaine, est bel et bien présent sur cette shopping-list.

Les trois autres noms ne sont pas dévoilés par le journal, mais une chose est sûre, l'Olympique de Marseille n'a pas formulé d'offre pour l'instant, pour qui que ce soit. Deuxième certitude, toujours selon le média : Mbaye Niang ne fait pas partie de ces quatre noms. L'arrivée de nouveaux joueurs semble de toute manière liée à la vente d'éléments indésirables de l'effectif marseillais, et pour l'instant, personne ne vient vraiment aux nouvelles pour ces derniers.