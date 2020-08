L'OM a fait une offre pour José Juan Macías

La suite après cette publicité

Pour le moment, à la surprise générale, l'Olympique de Marseille a été plutôt actif dans ses dossiers mercatos. Alors qu'on imaginait que l'OM devait vendre avant de pouvoir enregistrer de nouveaux joueurs, les Phocéens ont réussi à enrôler Pape Gueye, libre, mais aussi le défenseur central international argentin Leonardo Balerdi, en prêt en provenance du Borussia Dortmund (avec une option d'achat de 15 millions d'euros).

Les Marseillais devront probablement vendre quelques éléments quand le marché des transferts ouvrira à nouveau ses portes, le 15 août prochain. Toutefois, la liste d'André Villas-Boas est encore loin d'être terminée. Il vise toujours un milieu de terrain (Cuisance, du Bayern Munich, en prêt est évoqué), un attaquant de pointe, et éventuellement un latéral gauche capable de concurrencer Jordan Amavi.

Lille, la Sociedad et la Lazio à l'affût

Concernant la piste du buteur, on en sait un peu plus ce jeudi. En effet, selon les informations d'As au Mexique, les dauphins du Paris SG, qui sont qualifiés pour la phase de poules de la prochaine Ligue des Champions, auraient dégainé leur chéquier concernant un avant-centre des Chivas Guadalajara, José Juan Macías. Le buteur a inscrit quatre réalisations (pour huit matches et sept titularisations) avec sa formation.

L'OM aurait donc fait une offre de dix millions d'euros pour ce droitier de 20 ans, sous contrat jusqu'en 2022. Mais l'OM n'est pas le seul sur la piste de cet international mexicain (cinq sélections, quatre buts). En effet, le LOSC aussi est intéressé tout comme la Real Sociedad, mais aussi la Lazio Rome. André Villas-Boas tient-il enfin celui qui pourra un peu faire souffler Dario Benedetto ? Réponse dans les prochaines semaines.