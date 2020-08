OM : le Bayern pas pressé de laisser filer Michaël Cuisance

Vendredi, le match entre le Bayern Munich et l'OM était particulier pour Michaël Cuisance. Le milieu de terrain français, pisté depuis de nombreuses semaines par l'OM comme nous vous l'avons annoncé en exclusivité, a d'ailleurs disputé une trentaine de minutes face au club phocéen (1-0). Forcément, la direction marseillaise a profité de cette rencontre pour discuter d'une possible arrivée de l'ancien joueur du Borussia Monchengladbach à Marseille en prêt.

En dépit de ce que la presse allemande a annoncé ces dernières heures, Michaël Cuisance est encore loin de la Canebière. Selon nos informations, la piste reste on ne peut plus sérieuse, mais les deux formations n'ont pas prévu de discuter des modalités de l'arrivée de l'international espoir tricolore avant quelques jours, voire même carrément avant la fin de la Ligue des Champions puisque le coach du Bayern Munich, Hans-Dieter Flick, compte sur lui pour cet objectif prioritaire pour le club bavarois. Quoi qu'il arrive, à l'issue de la saison, le joueur et sa direction vont se rencontrer afin de faire un point sur l'avenir du milieu de terrain plus que jamais espéré par l'Olympique de Marseille. C'est à ce moment précis que le club phocéen saura ou non s'il a une chance de récupérer en prêt le milieu de terrain du Bayern Munich.