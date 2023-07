Manchester United galère pour recruter son attaquant

La suite après cette publicité

Fini les dépenses somptuaires ? Manchester United nous a habitués à frapper fort sur le mercato en signant de gros chèques, pour des joueurs qui n’en valaient parfois pas la peine. Après avoir déjà attiré Mason Mount (environ 65 M€) et André Onana (pour 52,5 M€), le club mancunien recherche activement son buteur, mais il ne semble pas prêt à toutes les folies financières.

Comme le rapporte le Daily Telegraph, Manchester United ne veut pas dépenser plus de 70 M€ pour sa cible prioritaire, le Danois de l’Atalanta Rasmus Hojlund. Les deux clubs discutent depuis plusieurs jours déjà et les dirigeants italiens espèrent en tirer 100 M€. Cela fait beaucoup pour un joueur recruté il y a un an à Sturm Graz pour 17 M€ et auteur de 9 buts en Serie A.

Ten Hag fataliste

MU s’est déjà fait griller la priorité sur le dossier Harry Kane, l’un de ses vieux rêves, et le voilà toujours à la recherche de son nouvel attaquant à la fin du mois de juillet. « La seule chose que je peux dire, c’est que nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour y parvenir. Si cela ne tenait qu’à moi, oui, ce serait le plus tôt possible. Le plus tôt sera le mieux, car nous devons l’intégrer dans l’équipe, la manière de jouer », a déclaré Erik Ten Hag en marge de la tournée aux États-Unis.

« Dans une situation idéale, il serait déjà là, mais vous n’avez pas toujours droit à la situation idéale et en tant que manager, il faut faire face », a-t-il poursuivi. Ten Hag peut encore compter sur Marcus Rashford, qui a prolongé, et Anthony Martial, sur lequel il compte encore, mais la saison passée a prouvé que cela ne suffisait pas à marquer suffisamment. MU était l’équipe du top 6 de Premier League avec le moins de buts inscrits (58). D’où la nécessité de recruter un buteur.