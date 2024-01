RC Lens : Franck Haise suspendu quatre matches !

Franck Haise avait été contraint de suivre l’élimination de son équipe en Coupe de France depuis les tribunes. Lors du choc perdu contre l’AS Monaco, en 32es de finale (2-2, 6 tab à 5), l’entraîneur artésien avait utilisé le terme «honteux» à plusieurs reprises auprès des arbitres suite à un pénalty non sifflé sur Elye Wahi pendant la rencontre. Avant d’être exclu dans la foulée pour son comportement. Comme cela a été confirmé par le club Sang et Or, le manager de 52 ans a écopé d’une grosse sanction.

La suite après cette publicité

«Exclu lors de RC Lens-AS Monaco pour avoir répété «c’est honteux» suite à une action très litigieuse dans la surface adverse, Franck Haise a écopé d’une (lourde) suspension de 4 matchs dont un avec sursis auprès de la FFF. Le tacticien artésien retrouvera son banc pour RC Lens-RC Strasbourg», précise le communiqué de Lens. Franck Haise retrouvera donc son banc le 11 février prochain et manquera notamment la réception du PSG dimanche à 20h45.